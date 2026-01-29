Павел Василенко

Голкипер португальской Бенфики Анатолий Трубин попал в команду недели Лиги чемпионов по итогам матчей восьмого тура основного этапа.



Напомним, что Бенфика дома взяла верх над мадридским Реалом (4:2) и пробилась в раунд плей-офф Лиги чемпионов. Решающий гол в ворота Королевского клуба, на восьмой добавленной минуте, забил именно Трубин.

По итогам общего этапа Лиги чемпионов команда Моуринью финишировала на 24 месте, набрав девять очков в восьми матчах.

24-летний Трубин в футболке Бенфики пропустил 26 мячей и 17 раз сыграл «всухую» в 33 матчах.

В стыковых матчах Лиги чемпионов «орлы» сыграют против Интера или Реала.