Трубін попал в команду недели Лиги чемпионов
Кто составил компанию украинскому вратарю?
30 минут назад
Фото - Getty Images
Голкипер португальской Бенфики Анатолий Трубин попал в команду недели Лиги чемпионов по итогам матчей восьмого тура основного этапа.
Напомним, что Бенфика дома взяла верх над мадридским Реалом (4:2) и пробилась в раунд плей-офф Лиги чемпионов. Решающий гол в ворота Королевского клуба, на восьмой добавленной минуте, забил именно Трубин.
По итогам общего этапа Лиги чемпионов команда Моуринью финишировала на 24 месте, набрав девять очков в восьми матчах.
24-летний Трубин в футболке Бенфики пропустил 26 мячей и 17 раз сыграл «всухую» в 33 матчах.
В стыковых матчах Лиги чемпионов «орлы» сыграют против Интера или Реала.