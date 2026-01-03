Павел Василенко

Комо успешно начал 2026 год, одержав победу над Удинезе со счетом 1:0 в домашнем матче 18-го тура Серии А.

Команда Сеска Фабрегаса доминировала в первом тайме и заслуженно открыла счет на 18-й минуте с пенальти, который реализовал полузащитник хозяев Люка Да Кунья.

Перед самым перерывом Максімо Пероне мог удвоить преимущество с отличной позиции, но Даніеле Паделлі отбил его удар.

На 55-й минуте полузащитник Удинезе Николо Дзаньоло обыграл голкипера соперника и отправил мяч в ворота, но VAR отменил гол из-за офсайда.

Благодаря этой победе Комо закрепился на шестой позиции в турнирной таблице Серии А с 30 очками. Удинезе остался на 11-м месте с 22 очками после третьего подряд матча без побед.

Серия А, 18-й тур

Комо – Удинезе – 1:0

Гол: Да Кунья, 18 (пенальти).