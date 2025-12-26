Мадридский Реал намерен снова включить в свой состав 21-летнего полузащитника Нико Паса, который сейчас защищает цвета итальянского Комо. Об этом сообщает издание AS.

Как сообщает источник, руководство сливочных намерено воспользоваться правом обратного выкупа футболиста летом следующего года. После возвращения аргентинец рассматривается как игрок основной обоймы, и вариант с его последующей продажей на данный момент не обсуждается.

Нико Пас перебрался в Комо 25 августа 2024 года. За время выступлений в Италии полузащитник принял участие в 51 матче во всех соревнованиях, записав на свой счет 11 голов и 14 голевых передач.

Ранее сообщалось, что Галатасарай нацелился на центрального защитника Реала.