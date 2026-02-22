Главный тренер Баварии Венсан Компани подвел итоги матча 23 тура Бундеслиги против Айнтрахта (3:2). Его слова приводит пресс-служба клуба.

По ощущениям казалось, что все происходит слишком легко. Мы упустили много возможностей. До счёта 3:0 это была действительно доминирующая игра - как по содержанию, так и по качеству исполнения.

В эпизоде с пенальти это был типичный фол. Второй гол мы фактически подарили сопернику. В конце Айнтрахт снова добавил. Это футбол - мы заработали три очка, и это хорошо.

У нас впереди обычная неделя, и для нас это роскошь. Я хочу, чтобы мы выкладывались на полную с первой до последней минуты. Мы немного сами выпали из игры. В конце Айнтрахт сыграл очень хорошо. Но на протяжении долгого времени мы доминировали и многое делали правильно», - сказал Компани.