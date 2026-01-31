Айнтрахт из Франкфурта на официальном сайте сообщил о назначении нового главного тренера, так как команду возглавил Альберт Риера.

Контракт с 43-летним специалистом из Испании рассчитан до лета 2028 года. Ранее, начиная с лета 2024 года, Риера работал главным тренером словенского клуба Целе.

Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, Айнтрахт выплатит словенской стороне компенсацию в размере 850 тысяч долларов. С учетом бонусных выплат сумма может увеличиться до 2 миллионов долларов.

По итогам 19 туров франкфуртский клуб набрал 27 очков и располагается на восьмой позиции в турнирной таблице Бундеслиги.

