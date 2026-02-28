Главный тренер Баварии Венсан Компани поделился ожиданиями от центрального матча 24 тура Бундеслиги против Боруссии Д. Его слова приводит пресс-служба клуба.

Это Класикер! Это имеет свое значение, и поскольку сейчас это противостояние лидеров таблицы, мы можем сделать его таким же большим, каким оно и является. Я считаю это хорошо. Для Бундеслиги важно, чтобы это было крупным событием - команды не должны бояться, но нам нужны команды, которые скажут: Я хочу победить Дортмунд. И Дортмунд должен думать так же. Это делает его таким важным и это правильно.

Мы не боимся рисковать, но не хотим реагировать слишком эмоционально. У нас хороший состав, которому мы доверяем. Все игроки, которые выходят на поле, способны принести нам результат.

Я не могу сказать, что чувствует Дортмунд. Но для нас я с самого начала говорил, что Класикер - это уже титул сам по себе. Правда в том, что эти игры настолько важны, что они заслуживают свой маленький титул. Результат не изменит нашего менталитета, мы хотим продолжать двигаться вперед. Мы на хорошем пути и хотим бороться, чтобы так и оставалось, - сказал Компани.