Павел Василенко

Будущее Дани Карвахаля в мадридском Реале оказалось под серьезным вопросом. Один из символов Королевского клуба и нынешний капитан команды может провести свой последний сезон на «Бернабеу». Как сообщает журналист The Athletic Марио Кортегана, руководство клуба колеблется, стоит ли предлагать опытному защитнику новый контракт.

34-летний правый защитник почти всю карьеру провел в Мадриде и стал частью золотых поколений Реала, выиграв многочисленные национальные и европейские трофеи. Однако текущий сезон складывается для него чрезвычайно тяжело. Карвахаль регулярно сталкивался с травмами и с ноября сыграл лишь два матча, оба раза выходя на поле с скамьи запасных.

Действующий контракт испанца истекает уже в июне, а окончательное решение о его будущем клуб планирует принять в ближайшее время. В Мадриде взвешивают не только заслуги игрока, но и его физическое состояние и способность выдерживать нагрузки на самом высоком уровне.

Если Карвахаль покинет Реал, клубу придется срочно искать нового правого защитника, однако конкретные кандидаты пока еще не определены. В текущем сезоне Дани провел 10 официальных матчей, не отметившись голами или ассистами, а его рыночная стоимость, по данным Transfermarkt, составляет 7 миллионов евро.