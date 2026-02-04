Кривдник Реала в Кубке Испании сложил оружие перед Барселоной
Каталонцы вышли в четвертьфинал
25 минут назад
Фотография - ФК Барселона
Альбасете уступил Барселоне в рамках 1/4 финала Кубка Испании. Матч завершился со счетом 1:2.
Чемпион Испании забил по голу в каждом из таймов - отличились Ямаль и Араухо.
Альбасете в конце матча попытался повторить то, что прошло у них с Реалом, однако гола Мораты не хватило, чтобы замахнуться на камбэк против Барсы.
Кубок Испании. 1/4 финала
Альбасете - Барселона 1:2
Голы: Морено 87 - Ямаль 39, Араухо 56