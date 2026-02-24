Симеоне: «Мы должны отблагодарить болельщиков работой, футболом и хорошей игрой»
Тренер Атлетико рассчитывает на поддержку трибун в решающей игре против Брюгге
около 8 часов назад
Дієго Симеоне / фото - Getty
Главный тренер Атлетико Диего Симеоне принял участие в пресс-конференции накануне ответного матча стыкового раунда Лиги чемпионов против бельгийского Брюгге.
Матч состоится 24 февраля и начнется в 19:45 по киевскому времени.
Нам нужно, чтобы болельщики были рядом с командой; эта энергия подпитывает нас. И мы должны отблагодарить их работой, футболом и хорошей игрой. Никогда не знаешь заранее, что произойдет. Нужно уметь адаптироваться по ходу матча, — отметил Симеоне.
Первый матч между командами завершился результативной ничьей 3:3. По итогам общего этапа турнира Атлетико занял 14-е место, а Брюгге — 19-е.
