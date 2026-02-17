Павел Василенко

Статистика Барселоны в этом сезоне выглядит тревожно. В одном из ключевых компонентов игры каталонцы демонстрируют худшие показатели за последние десять лет, что лишь усиливает кризисные настроения вокруг команды.

В понедельник вечером «блауграна» потерпела болезненное поражение от Жироны со счётом 1:2 в рамках 24-го тура Ла Лиги. Судьбу матча решили голы Томаса Лемара и Франа Бельтрана, тогда как единственный мяч за Барселону забил Пау Кубарси.

Однако сценарий встречи мог быть совершенно другим. Ещё до перерыва шанс сравнять счёт имел Ламин Ямаль, но 18-летний талант Барселоны не реализовал пенальти, попав в штангу. Этот эпизод лишь обнажил системную проблему, которая преследует команду в течение всего сезона.

Известный статистик MisterChip обратил внимание: в текущей кампании Барселона не реализовала три из семи одиннадцатиметровых – показатель, которого клуб не имел уже десятилетие. Помимо промаха Ямаля, дважды ошибся и Роберт Левандовский – в матчах против Севильи и Атлетико.

Подобные сцены в последний раз случались ещё в сезоне 2015/16, когда Лионель Месси не реализовал один пенальти, а Неймар – два.