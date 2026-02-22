Павел Василенко

Криштиану Роналду прокомментировал слухи о своем будущем и четко дал понять: он не планирует менять клуб. Португалец опроверг все спекуляции, которые в последнее время активно обсуждались в футбольной среде.

За свою блестящую карьеру Роналду выступал за Спортинг, Манчестер Юнайтед и Ювентус. С 2023 года он является игроком Аль-Насра, а его контракт с саудовским клубом действителен до 2027 года.

В то же время в последние недели появлялись сообщения о недовольстве 41-летнего нападающего своим положением. В конце зимнего трансферного окна Роналду даже пропустил несколько матчей, что спровоцировало разговоры о возможном конфликте. Сообщалось, что футболист критиковал политику Public Investment Fund, считая, что фонд по-разному относится к клубам. Особое возмущение вызвало возможный переход Карима Бензема между саудовскими грандами.

Однако сам Роналду заверил, что полностью доволен своей жизнью и карьерой в Саудовской Аравии.

«Я принадлежу Саудовской Аравии. Это страна, которая приняла меня, мою семью и друзей. Я счастлив здесь и хочу остаться», – подчеркнул форвард.

В текущем сезоне Роналду провел 24 матча, забил 21 гол и отдал три результативные передачи, оставаясь ключевой фигурой Аль-Насра.»