Криштиану Роналду остался разочарованным тем, что в зимнее трансферное окно Аль-Наср не смог существенно усилить свой состав. Вместо этого конкуренты из Аль-Хиляля провели громкую сделку, подписав Карима Бензема.

По информации The Telegraph, после трансфера Бензема отправил шуточное сообщение Роналду.

Француз написал, что не только получил повышение зарплаты, но и снова выиграет чемпионат, — отмечает источник.

Сообщается, что шутка бывшего партнера по Реалу вряд ли понравилась Роналду. Криштиану стремится выиграть чемпионат, но конкурировать с мощным Аль-Хилялем на дистанции Аль-Насру довольно сложно. В настоящее время в Про-лиге лидирует Аль-Хиляль, тогда как Аль-Наср отстаёт на одно очко.