Конопля отреагировал на уверенную победу Шахтера над Вересом: «Игра была полностью под нашим контролем»
Защитник донетчан забил победный мяч
15 минут назад
Шахтер уверенно обыграл Верес на выезде со счетом 2:0 в матче третьего тура УПЛ. Защитник донецкой команды Юхим Конопля отметил, что подопечные Арды Турана полностью контролировали игру и заслуженно завоевали три очка.
Футболист также объяснил свой жест после забитого гола и поделился эмоциями от празднования. Кроме того, Конопля рассказал, почему тренер Арда Туран принял решение заменить его во втором тайме.
«Считаю, что игра была полностью под нашим контролем, с первой до последней минуты. Верес пытался не дать нам забить гол, но хорошо, что удалось забить в конце первого тайма. Я считаю, что это очень важный гол. В целом они не создали нам никаких неприятностей.
Начну с празднования. Мы с нашим водителем Дядей Юрой договорились, что если я забью, то отпраздную именно так. Он был очень рад, когда меня увидел, чуть не плакал. Важно, что забили именно так, со стандарта, потому что все равно была тяжелая игра, сухое поле, нам нужно было быстро двигать мяч на протяжении всего первого тайма, и хорошо, что забили в конце первого тайма.
Приводящая мышца, во время ускорения почувствовал и сразу попросил замену. Не знаю, сейчас будем работать с врачами, чтобы быстрее вернуться на поле», — заявил Конопля для пресс-службы Шахтера.