Шахтер уверенно обыграл Верес на выезде со счетом 2:0 в матче третьего тура УПЛ. Защитник донецкой команды Юхим Конопля отметил, что подопечные Арды Турана полностью контролировали игру и заслуженно завоевали три очка.

Футболист также объяснил свой жест после забитого гола и поделился эмоциями от празднования. Кроме того, Конопля рассказал, почему тренер Арда Туран принял решение заменить его во втором тайме.