Шандрук назвал причины поражения Вереса от Шахтера: «Мы играли с большим уважением к сопернику»
Специалист оценил игру своих подопечных
около 1 часа назад
Главный тренер ровенского Вереса Олег Шандрук прокомментировал матч третьего тура УПЛ против донецкого Шахтера (0:2).
«Пропущенные мячи – это только потеря концентрации. Больше ничего. Тем более обидно, что мы уделили время игре на стандартах во время подготовки к этому матчу. Также нам снова не хватает качества при завершении собственных атак. Сегодня у нас был хороший момент, который мы не реализовали. Были хорошие моменты в предыдущей игре с Полтавой. Я ничего нового не скажу – нужно работать, искать себя. Потому что сейчас мы в фазе атаки не такие эффективные, как это было в прошлом году. Над этим нужно работать.
Сегодня мы играли с большим уважением к сопернику. Против Шахтёра нельзя так играть. Нужно быть смелее. Но это, опять же, психология», – цитирует Шандрука клубная пресс-служба.
В настоящее время Верес занимает 14-е место в турнирной таблице УПЛ, не набрав ни одного очка.