Главный тренер ровенского Вереса Олег Шандрук прокомментировал матч третьего тура УПЛ против донецкого Шахтера (0:2).

«Пропущенные мячи – это только потеря концентрации. Больше ничего. Тем более обидно, что мы уделили время игре на стандартах во время подготовки к этому матчу. Также нам снова не хватает качества при завершении собственных атак. Сегодня у нас был хороший момент, который мы не реализовали. Были хорошие моменты в предыдущей игре с Полтавой. Я ничего нового не скажу – нужно работать, искать себя. Потому что сейчас мы в фазе атаки не такие эффективные, как это было в прошлом году. Над этим нужно работать.

Сегодня мы играли с большим уважением к сопернику. Против Шахтёра нельзя так играть. Нужно быть смелее. Но это, опять же, психология», – цитирует Шандрука клубная пресс-служба.