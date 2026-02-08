Главный тренер Наполи Антонио Конте подвел итоги матча 24 тура Серии А против Наполи (2:3). Его слова приводит сайт TuttomercatoWEB..

Мне было интересно посмотреть, как мы отреагируем на травму Ди Лоренцо. Он олицетворяет Наполи - это игрок, который приносит пользу не только с тактической точки зрения на поле, но и благодаря своему характеру и лидерским качествам.

Я горжусь своими парнями, мы заслуживали победу. Во время матча я сказал скамейке: «Скоро сам выйду играть?» По регламенту я не могу выходить на поле, иначе я бы им помог.

У нас травмированы Брюйне, Гилмор, Лукаку, Ангисса, Ди Лоренцо, и теперь очередь дошла до Мактоминея. Спасибо всем, в том числе таким парням, как Вергара и Амброзино, хотя последний предпочел уйти в Серию B, чтобы получать игровую практику.

Нам остается только собрать осколки и думать о «Комо». Они отдохнули, матч будет очень трудным. Надеемся вернуть Мактоминея - он для нас ключевая фигура.

Мы делаем что-то невероятное, но это недооценивают. Мы выходим на поле, и именно игроки должны делать разницу; если игроков нет, становится трудно зарабатывать на хлеб, - сказал Конте.