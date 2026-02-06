Руководство Наполи планирует закрепить в составе центрального полузащитника Скотта Мактоминея, предложив ему новый контракт. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Как отмечает источник, удержание шотландского футболиста считается одной из ключевых задач для неаполитанского клуба. В Наполи уже работают над соглашением, которое будет рассчитано до лета 2030 года и предусматривает заметное повышение зарплаты игрока.

Сам Мактоминей положительно оценивает период карьеры в Неаполе и открыт к переговорам с руководством по поводу продолжения сотрудничества.

29-летний хавбек защищает цвета Наполи с лета 2024 года и в этом сезоне демонстрирует впечатляющую результативность. В 33 матчах во всех турнирах он записал на свой счет девять голов и четыре результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Защитник чемпиона и сборной Италии перенесет операцию.