Сергей Разумовский

Полузащитник Ньюкасла Сандро Тонали может продолжить карьеру в Тоттенхэме. По информации инсайдера Николо Скиры, итальянский футболист уже согласовал условия личного контракта с лондонским клубом.

🚨 Excl. - Total agreement between Sandro #Tonali and #Tottenham for a contract until 2032 (12M/year). #THFC are now confident to reach a deal with #Newcastle to sign the midfielder, who wants to leave #NUFC and has chosen to join #Spurs (Roberto #DeZerbi had a key-role) https://t.co/cDV9xbDhuf — Nicolò Schira (@NicoSchira) June 26, 2026

Речь идет о долгосрочном соглашении, которое должно быть рассчитано до лета 2032 года. В случае завершения трансфера Тонали сможет получать в Тоттенхэме зарплату на уровне 12 миллионов евро в год.

В то же время переход пока не окончательно согласован, так как клубам еще нужно договориться о сумме трансфера. По данным источника, Тоттенхэм настроен оптимистично и считает, что сможет достичь соглашения с Ньюкаслом о покупке 26-летнего полузащитника.

Сам Тонали, как сообщается, хотел бы покинуть нынешнюю команду и уже сделал выбор в пользу лондонского клуба. Интерес к итальянцу также проявляли другие представители английской Премьер-лиги, в частности Манчестер Юнайтед и Арсенал, однако именно Тоттенхэм на данный момент выглядит главным претендентом на футболиста.

Ньюкасл, в свою очередь, не спешит расставаться с одним из важных игроков средней линии. Клуб уже отклонил первое предложение о трансфере Сандро Тонали и хочет получить за него около 115 миллионов евро.

Итальянский полузащитник перешел в Ньюкасл летом 2023 года из Милана. Тогда английский клуб заплатил за него 60,8 миллиона евро. В прошлом сезоне Тонали провел 53 матча во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 6 результативных передач.

Напомним, ранее Тонали отбывал длительную дисквалификацию из-за ставок.