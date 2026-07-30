Защитник Полесья Борис Крушинский в эфире MEGOGO поделился мыслями о поражении в ответном матче второго раунда квалификации Лиги конференций против Копенгагена (1:2) и вылете из еврокубков.

Эмоции негативные, потому что мы вылетаем из Лиги конференций. Хотелось бы остаться. Мы могли сделать это. В первой игре мы не реализовали много моментов и допустили ошибки в защите. Приехали сюда, здесь Копенгаген тоже ничего не создал, можно сказать, но забил все свои моменты, а мы, снова-таки, не реализовали свои. Мы проиграли 1:2 и вылетаем. Грустно сейчас, если честно. Не хотелось бы так. После первой игры у нас были большие шансы, большие надежды, но, к сожалению, мы вылетаем.

Что сыграло ключевую роль? Не могу сказать. Думаю, наша ошибка в обороне, их болельщики. Они играли дома, им было комфортнее. В предыдущем матче нам было легче играть дома. Они реализовали свои моменты

Когда поняли, что что-то идет не так? Не было такого момента. Просто выходили, играли, боролись, отдавали все силы. К сожалению, в футболе так бывает. Надо анализировать. Индивидуально внимательнее играть в обороне, концентрация, и так мы дойдем до успеха.