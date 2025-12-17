Бывший футболист львовских Карпат Михаил Кополовец в интервью сайту «Украинский футбол» высказался о работе Игоря Костюка на посту главного тренера киевского Динамо.

«Я вам скажу, как профессиональный игрок, импульс может дать только смена тренера. Сильно ли изменилась команда, когда ее возглавил Костюк? Я считаю, что ничего не изменилось. Динамо как падало вниз, проигрывало, так и продолжается. По моему мнению, в этой команде нет эмоций и игроки полностью исчерпали себя.

Этим футболистам нужно полное перезагрузка. Провести сбор, обновить команду и добавить новых качественных игроков.

Я Костюка не очень хорошо знаю как тренера, но будем надеяться, что сможет. Как мы видим, у него есть доверие от руководства, поэтому я желаю ему, чтобы все получилось».