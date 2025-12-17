Костюк назвал футболистов Динамо, которые не сыграют в матче Лиги конференций с Ноа
Специалист пообщался с журналистами
1 день назад
Главный тренер Динамо Игорь Костюк ответил на вопросы представителей СМИ перед матчем 6-го тура основного этапа Лиги конференций против армянского Ноя.
«У нас остаются те же травмированные игроки. К сожалению, наш капитан Виталий Буяльский, Денис Попов, Кристиан Биловар. Также пропустит игру Алиу Тиаре из-за перебора жёлтых карточек. Все остальные готовятся к игре.
У Владислава Бленеце возникли какие-то семейные обстоятельства, и он попросился и уехал домой. То, что он не попадал в заявку, так у нас есть два-три полноценных форварда, и поэтому мы по позициям выбирали игроков, которые имели больше игрового времени и будут более полезными для команды», – цитирует Костюка клубная пресс-служба.
Поединок Динамо – Ноа будет сыгран в четверг, 18 декабря. Начало игры в 22:00 по киевскому времени.
Подопечные Костюка занимают 28-е место в таблице и уже потеряли шансы на плей-офф турнира.
