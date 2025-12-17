Главный тренер Динамо Игорь Костюк ответил на вопросы представителей СМИ перед матчем 6-го тура основного этапа Лиги конференций против армянского Ноя.

«У нас остаются те же травмированные игроки. К сожалению, наш капитан Виталий Буяльский, Денис Попов, Кристиан Биловар. Также пропустит игру Алиу Тиаре из-за перебора жёлтых карточек. Все остальные готовятся к игре.

У Владислава Бленеце возникли какие-то семейные обстоятельства, и он попросился и уехал домой. То, что он не попадал в заявку, так у нас есть два-три полноценных форварда, и поэтому мы по позициям выбирали игроков, которые имели больше игрового времени и будут более полезными для команды», – цитирует Костюка клубная пресс-служба.