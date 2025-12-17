Легендарный украинский специалист Мирон Маркевич в интервью сайту Sport-express.ua высказался относительно назначения Игоря Костюка на должность главного тренера киевского Динамо.

«В принципе, это правильное решение. Костюк долгое время работает в структуре Динамо, тренировал U-19. Там есть несколько футболистов хорошего уровня, которых, я думаю, можно подключать к основе. Сейчас надо омолаживать команду. Возможно, придется потерпеть где-то год, чтобы они набрались опыта.

Костюк из структуры Динамо, его хорошо знают, так что я не думаю, что будут какие-то вопросы по адаптации.

Да, во взрослом футболе он еще не работал, но ведь он успел поиграть на этом уровне в Украине, понимает, что такое мужской коллектив. Напротив, опытные футболисты должны помочь молодым игрокам и самому тренеру. Все должно быть в порядке».