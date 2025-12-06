Павел Василенко

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти обозначил критерии, которые он будет использовать, решая, вызывать ли звезду Неймара на чемпионат мира в следующем году.

«Я понимаю большой интерес к Неймару и хочу это чётко заявить. Сейчас декабрь, а чемпионат мира — в июне. Когда я объявлю состав в мае, если Неймар заслуживает играть, если он здоров и если он лучше или на том же уровне, что и другие, он будет в составе. Точка», — сказал Анчелотти.

Бразилия попала в группу C ЧМ-2026, где сыграет с Марокко, Шотландией и Гаити.

Первый матч бразильцев состоится 13 июня против Марокко. Затем команда Анчелотти сыграет с Гаити 19 июня, а заключительный матч группового этапа пройдет против Шотландии 24 июня.