Итальянец Карло Анчелотти хочет войти в историю как первый иностранный тренер в мире, который приведет сборную Бразилии к победе на чемпионате мира. Мундиаль состоится в следующем году в Соединенных Штатах, Канаде и Мексике.

Ни одна страна никогда не выигрывала чемпионат мира под руководством иностранного тренера, и амбициозный итальянец надеется быть первым, кто это изменит.

«Моя цель – дать сборной Бразилии все возможное, чтобы она выступила как можно лучше на чемпионате мира и выиграла его. Конечно, ни один тренер иностранного происхождения никогда не выигрывал чемпионат мира, но всегда бывает первый раз».

Анчелотти был в мадридском Реале до мая, приведя их к трем трофеям Лиги чемпионов и двум титулам чемпиона Испании. Он стал первым иностранным тренером, который возглавил сборную Бразилии за 60 лет.

Бразильцы обеспечили себе место на чемпионате мира следующего года в июне после победы над Парагваем со счетом 1:0, заняв пятое место в квалификации Южной Америки.