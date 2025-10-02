Павел Василенко

ПСЖ снова нанес удар по Барселоне. В матче Лиги чемпионов на Олимпийском стадионе парижане победили со счетом 2:1 и вошли в историю, став первой командой, которой удалось выиграть три матча подряд в столице Каталонии.

В последний раз Барселона побеждала ПСЖ дома еще в сезоне 2016/17 – тогда блaуграна одержала легендарную победу 6:1 и совершила один из величайших камбеков в истории футбола. С тех пор ни одного успеха: в 2021-м и 2024-м годах – унизительные поражения 1:4, а теперь и неудача 1:2.

Команда Луиса Энрике, похоже, нашла собственный рецепт против действующих чемпионов Испании. Как отмечает OptaJose, ПСЖ стала первой командой, которая выиграла три гостевые матча подряд против Барселоны в крупном европейском турнире.

Для коллектива Ханси Флика это не только горькое историческое пятно, но и серьезное усложнение в борьбе за выход из группы. Барселона оказалась под давлением и вынуждена искать победы в следующих матчах.

За ПСЖ выступает украинский защитник Илья Забарный.