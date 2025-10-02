Назван лучший игрок матча Барселона – ПСЖ в Лиге чемпионов
УЕФА выбрал не Забарного
около 3 часов назад
Защитник ПСЖ Нуну Мендеш получил звание лучшего игрока матча Лиги чемпионов против Барселоны, сообщает официальный сайт УЕФА.
Португалец отметился результативной передачей на Сенн Маюлу, который сравнял счет на 38-й минуте. Кроме этого, Мендеш получил желтую карточку.
Барселона открыла счет после гола Феррана Торреса, однако в итоге уступила. Решающий мяч на 90-й минуте забил Гонсалу Рамуш.
В следующем туре ПСЖ сыграет против немецкого Байера, тогда как Барселона встретится с греческим Олимпиакосом. Обе встречи состоятся 21 октября.
Украинский защитник ПСЖ Илья Забарный также сыграл солидный матч, по версии SofaScore именно Илья получил наивысшую оценку.
Лига чемпионов. Второй тур группового этапа
01 октября 2025 года, среда. 22:00
Барселона – ПСЖ – 1:2
Голы: Торрес, 19 (1:0), Маюлу, 38 (1:1), Рамуш, 90 (1:2)