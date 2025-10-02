Украинский защитник Пари Сен-Жермен Илья Забарный поделился эмоциями после волевой победы над Барселоной (2:1) в матче Лиги чемпионов.

— Чувства прекрасные. Для меня это матч самого высокого уровня, уровня ПСЖ в Лиге чемпионов. Мы просто обыграли Барселону и... да, как-то так.

Противостояние с Ямалем и другими звёздами? Да, они хорошие футболисты. Возможно, одни из лучших, насколько я вижу. Но мы, знаете, сами тоже неплохие. У нас есть громкие имена в составе, мы играем качественно и сегодня показали отличный футбол.

Много травм у ПСЖ? Наша победа говорит о многом. О том, что это лучшая команда мира, у нас глубокий состав – каждый может заменить каждого. И в этом ключ, знаете. Впереди длинный сезон, все игроки имеют высокое индивидуальное мастерство, способны подстраховать. Хорошо иметь всех футболистов в распоряжении, — сказал Илья в интервью CBS Sports Golazo.