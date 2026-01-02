Павел Василенко

Настоящий кошмар переживает один из самых ярких ветеранов Ла Лиги последних лет. Бывший лидер Севильи Лукас Окампос столкнулся с серьезной проблемой со здоровьем – у футболиста произошел частичный паралич лица.

Ныне 31-летний аргентинец выступает за мексиканский Монтеррей и, казалось бы, постепенно набирает ход в новом чемпионате. В текущем сезоне он провел 15 матчей, забил пять мячей и отдал шесть результативных передач, оставаясь одним из ключевых игроков команды. Однако последние месяцы для Окампоса складываются крайне неудачно.

В начале декабря он лишь вернулся на поле после почти месячного перерыва, но вскоре столкнулся с новым ударом. Аргентинец подхватил вирус, который привел к тяжелым осложнениям – левая половина его лица была полностью парализована. Медики настаивают на полном покое: по меньшей мере неделю Окампос проведет вне футбола, после чего пройдет повторное обследование. Не исключено, что пауза затянется на значительно более длительный срок.

🔵⚪️ Une pensée à Lucas Ocampos 🇦🇷, victime d'une paralysie faciale du côté gauche !



Le joueur de Monterrey "sera au repos pendant 7 jours", a annoncé son club.



Bon rétablissement @Locampos15 🙌#TeamOM pic.twitter.com/GQwLVDS9B4 — La Minute OM (@LaMinuteOM_) December 30, 2025

Это уже не первый тревожный эпизод в его жизни за последнее время. Ранее футболист лечил травму запястья, которую получил, упав с скейтборда, когда пытался помочь дочери после инцидента во время занятий верховой ездой.

Самый яркий след в карьере Окампоса оставила Севилья. За андалусский клуб он выступал в два периода – с 2019 по 2022 и с 2023 по 2024 годы. Всего он сыграл 208 матчей, забил 44 гола, отдал 22 ассиста и дважды выиграл Лигу Европы, став настоящим символом команды.