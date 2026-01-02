Павел Василенко

Будущее Марка-Андре тер Штегена в Барселоне оказалось под вопросом. Каталонский клуб готов пойти на серьезные финансовые уступки, чтобы позволить немецкому голкиперу сменить команду уже во время зимнего трансферного окна, сообщает Mundo Deportivo.

Ситуация в вратарской линии барселонцев кардинально изменилась после летнего трансфера Хоана Гарсии из Эспаньола. Именно он сейчас является безусловным первым номером в команде Ханси Флика, и при отсутствии травм его статус в ближайшее время вряд ли изменится.

Тер Штеген, который много лет был символом стабильности и лидером Барселоны, лишь недавно полностью восстановился после травмы спины. Однако возвращение в строй не гарантирует ему регулярной игровой практики, а это критически важно для вратаря накануне чемпионата мира. Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн четко дал понять: место в национальной команде получат только те, кто постоянно выходит на поле.

По информации испанских СМИ, Барселона готова рассмотреть вариант с арендой или переходом тер Штегена в Жирону. Каталонский клуб заинтересован в опытном голкипере, но не способен полностью покрыть его высокую зарплату – речь идет лишь примерно о одном миллионе евро. Тем не менее, Барселона готова взять на себя остальное финансовое бремя, чтобы решить вопрос с будущим вратаря.

Интересно, что в составе Жироны уже выступают трое украинцев – голкипер Владислав Крапивцов, вингер Виктор Цыганков и форвард Владислав Ванат.