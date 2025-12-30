Бывший защитник мадридского Реала Серхио Рамос получил шанс вернуться в европейский футбол. Об этом сообщает Actu Foot со ссылкой на двух журналистов.

По информации источника, интерес к 39-летнему испанскому центрбеку проявляет французская Ницца. Между представителями клуба и самим футболистом уже ведутся переговоры о возможном подписании контракта.

Ницца рассматривает вариант сотрудничества с Рамосом как реальный и серьезный шаг. Подчеркивается, что французский клуб настроен решительно, а обсуждение условий сделки находится в активной фазе. Сам защитник заинтересован в возвращении в европейский футбол и готов рассмотреть предложенный проект.

Последним клубом Серхио Рамоса был мексиканский Монтеррей, который испанец покинул в начале декабря этого года.