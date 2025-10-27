Костышин после ничьей с новичком УПЛ заявил, что команде следует выздоравливать
Однако тренер Колоса нашел, что ему понравилось в игре
Главный тренер Колоса Руслан Костышин высказался относительно ничьей в матче десятого тура украинской Премьер-лиги против Полтавы (2:2). Слова специалиста передает пресс-служба клуба.
Результат не нравится, но нравится реакция на пропущенные голы. Пропускать на первых минутах очень неприятно, но это футбол. Второй гол тоже - там рикошет, первый их выход в атаку. Я ребятам сказал, что надеюсь на выздоровление команды!
Тяжело играть против соперника, который играет низким блоком. У нас тренировочный процесс не меняется, мы не готовимся по-другому к какому-либо сопернику. Первый гол мы забили так, как тренируем - это очень приятно. А так мы делали акцент на том, что Полтава часто играет один на один, поэтому в этих моментах важно играть идеально.
Во втором тайме я ребятам сказал успокоиться. И мой тон был настолько тихим, что они, наверное, не привыкли, что я так тихо разговариваю, потому что я обычно мог по-другому себя вести. Наверное, они никогда не слышали такой медленный и такой тихий мой тембр голоса.
А вторая команда Колоса в этот же день с эффектным камбеком вернула лидерство во Второй лиге.
