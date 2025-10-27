Главный тренер Колоса Руслан Костышин высказался относительно ничьей в матче десятого тура украинской Премьер-лиги против Полтавы (2:2). Слова специалиста передает пресс-служба клуба.

Результат не нравится, но нравится реакция на пропущенные голы. Пропускать на первых минутах очень неприятно, но это футбол. Второй гол тоже - там рикошет, первый их выход в атаку. Я ребятам сказал, что надеюсь на выздоровление команды!

Тяжело играть против соперника, который играет низким блоком. У нас тренировочный процесс не меняется, мы не готовимся по-другому к какому-либо сопернику. Первый гол мы забили так, как тренируем - это очень приятно. А так мы делали акцент на том, что Полтава часто играет один на один, поэтому в этих моментах важно играть идеально.

Во втором тайме я ребятам сказал успокоиться. И мой тон был настолько тихим, что они, наверное, не привыкли, что я так тихо разговариваю, потому что я обычно мог по-другому себя вести. Наверное, они никогда не слышали такой медленный и такой тихий мой тембр голоса.