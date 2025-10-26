Павел Василенко

В матче 10-го тура Украинской Премьер-лиги СК Полтава в Кропивницком принимал ковальский Колос. Встреча завершилась вничью со счётом 2:2.

На старте встречи долгий пас Веремієнка вперёд нашёл Одарюка, который открыл счёт.

Ковальцы восстановили паритет в середине второго тайма благодаря игрокам, вышедшим на замену. Прострел Понедельника замкнул Оевуси. Но радость гостей длилась недолго. Вскоре Бужин снова вывел Полтаву вперёд. Во второй раз Колос отыгрался благодаря голу Теллеса с пенальти, которое заработал Оевуси.

После очного противостояния полтавчане и ковальцы имеют в активе пять и 15 зачётных пунктов и занимают в турнирной таблице Украинской Премьер-лиги 16 и седьмое места соответственно.

УПЛ, 10-й тур

Полтава – Колос – 2:2

Голы: Одарюк, 5, Бужин, 70 – Оевуси, 66, Теллес, 77 (пенальти).