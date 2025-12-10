Костюк назвал футболистов Динамо, которые не сыграют против Фиорентины
Поединок пройдет завтра
около 1 часа назад
Фото - ФК Динамо
Исполняющий обязанности главного тренера Динамо Игорь Костюк накануне матча пятого тура группового этапа Лиги конференций с Фиорентиной рассказал о кадровой ситуации в команде.
«С нами не будет Дениса Попова и нашего капитана Виталия Буяльского, но к общей группе вернулись один из лидеров Андрей Ярмоленко и Кристиан Биловар.
Я человек, который не любит давать обещания. Конечно, наша команда находится не в лучшем состоянии, но я вас уверяю, что завтра на поле не будет равнодушных в нашей команде», – цитирует Костюка клубная пресс-служба.
Матч Фиорентина – Динамо состоится в четверг, 11 декабря, на стадионе «Артемио Франки», начало – в 19:45 по киевскому времени.