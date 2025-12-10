Исполняющий обязанности главного тренера Динамо Игорь Костюк накануне матча пятого тура группового этапа Лиги конференций с Фиорентиной рассказал о кадровой ситуации в команде.

«С нами не будет Дениса Попова и нашего капитана Виталия Буяльского, но к общей группе вернулись один из лидеров Андрей Ярмоленко и Кристиан Биловар.

Я человек, который не любит давать обещания. Конечно, наша команда находится не в лучшем состоянии, но я вас уверяю, что завтра на поле не будет равнодушных в нашей команде», – цитирует Костюка клубная пресс-служба.