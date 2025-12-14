Исполняющий обязанности главного тренера Динамо Игорь Костюк подвел итоги матча 16 тура УПЛ против Вереса (3:0). Его слова приводит УПЛ ТВ.

Конечно, доволен результатом. Как вы видели, с первых минут завладели преимуществом, забили свои мячи, в принципе, контролировали игру.

Но есть незначительные ошибки, которые могли привести к мячам в наши ворота. Уже игроки чувствовали уверенность и начали делать ошибки, которых не нужно было совершать, была какая-то нервозность после середины первого тайма.

Но во втором тайме создали много еще моментов и уверенно довели игру до победы. Самое главное сегодня - мы об этом с игроками говорили - это было завоевать 3 очка, - рассказал Костюк.