Костюк определился с футболистами Динамо, которые поедут в Турцию.
Белые-синие начали подготовку ко второй части сезона
около 8 часов назад
Игорь Костюк. Фото - ФК Динамо
Динамо отправилось в Турцию на учебно-тренировочный сбор. Главный тренер киевской команды Игорь Костюк определился со списком футболистов, которые будут в его распоряжении.
Вратари: Игнатенко, Моргун, Нещерет, Суркис.
Защитники: Биловар, Вивчаренко, Дубинчак, Захарченко, Караваев, Коробов, Михавко, Попов, Тимчик, Тиаре.
Полузащитники: Бражко, Буяльский, Волошин, Диалло, Кабаев, Михайленко, Огундана, Осипенко, Пихаленок, Редушко, Рубчинский, Шапаренко, Ярмоленко, Яцик.
Нападающие: Бленуцэ, Герич, Герреро, Пономаренко.
