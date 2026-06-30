Александр Сукманский

В 1/16 финала чемпионата мира-2026 в Арлингтоне встретятся две сборные, которые имеют минимальный опыт выступлений в плей-офф мировых первенств, – Кот-д'Ивуар и Норвегия.

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Форма команд

Кот-д'Ивуар завершил групповой этап на втором месте в группе E. Лишь худший показатель в личных встречах с Германией не позволил африканской команде финишировать первой.

Победы без пропущенных мячей над Эквадором и Кюрасао обеспечили ивуарийцам первый в истории выход на стадию плей-офф чемпионата мира. В случае успеха команда сравняется по количеству побед на мировых первенствах с суммарным показателем трех предыдущих выступлений.

Исторически лишь две африканские сборные выигрывали свой первый матч плей-офф чемпионата мира, и обе сделали это лишь в дополнительное время. Тем не менее, нынешняя форма Кот-д'Ивуара внушает оптимизм — команда выиграла шесть из семи последних международных матчей при одной ничьей.

Норвегия досрочно гарантировала себе выход из группы I, после чего в заключительном туре главный тренер Столе Сольбаккен выпустил против Франции значительно обновленный состав. После десяти изменений в стартовом составе норвежцы уступили 1:4, хотя до этого уверенно обыграли Сенегал и Ирак.

Несмотря на два поражения в двух предыдущих матчах плей-офф чемпионатов мира, нынешняя форма Норвегии выглядит убедительно: в 19 последних встречах команда одержала 14 побед, трижды сыграла вничью и лишь дважды проиграла.

История встреч

Кот-д'Ивуар и Норвегия еще ни разу не играли между собой.

При этом норвежцы проиграли лишь два из 19 матчей против африканских сборных, одержав девять побед и восемь раз сыграв вничью. На групповом этапе ЧМ-2026 они обыграли Сенегал со счетом 3:2.

Интересная статистика

Кот-д'Ивуар открывал счет во всех трех матчах чемпионата мира-2026.

Лишь в двух из семи последних матчей Кот-д'Ивуара забивали обе команды.

Шесть из девяти последних матчей Норвегии завершились с тоталом более 3,5 гола.

В девяти из десяти последних поединков Норвегии забивали обе команды.

Ключевые игроки

Николя Пепе находится в отличной форме — в четырех из пяти последних матчей, в которых он забивал за сборную, нападающий открывал счет еще до 20-й минуты.

В составе Норвегии стоит отметить Тело Осгора, который в матче с Францией прервал серию, когда четыре подряд гола команды были забиты после 60-й минуты.

В Кот-д'Ивуаре предыдущий матч пропустил Вильфрид Синго, тогда как участие Юлиана Риерсона в составе Норвегии остается под вопросом.

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Эксперты GGBET оценивают шансы команд в матче Кот-д'Ивуар — Норвегия так: коэффициент на победу ивуарийцев — 3.66, на победу норвежцев — 2.1. Кто выйдет сильнее — выбирай свой вариант на ggbet.ua. Все будет GG!

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