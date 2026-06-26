Кот-д'Ивуар победил Кюрасао и впервые вышел в плей-офф ЧМ-2026
Африканцы вошли в историю
около 3 часов назадПодписаться в
Фото: Getty Images
В рамках третьего тура группы Е на ЧМ-2026 встретились сборные Кюрасао и Кот-д'Ивуара. Африканская команда одержала победу со счетом 2:0.
Ивуарийцам хватило семи минут, чтобы открыть счет в матче, когда с передачи Яна Диоманде отличился Николя Пепе.
А уже на 64-й минуте 31-летний Пепе записал на свой счет дубль – на этот раз после ассиста Ибрагима Сангаре.
Кот-д'Ивуар финишировал вторым, а сборная Кюрасао вылетела с мундиаля.
Отметим также, что ивуарийцы вышли в плей-офф чемпионатов мира с четвертой попытки. В 2006, 2010 и 2014 годах «слоны» не выходили из группы.
Чемпионат мира-2026, 3-й тур
Группа Е
Кюрасао – Кот-д'Ивуар – 0:2
Голы: Пепе, 7, 64.