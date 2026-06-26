Павел Василенко

В рамках третьего тура группы Е на ЧМ-2026 встретились сборные Кюрасао и Кот-д'Ивуара. Африканская команда одержала победу со счетом 2:0.

Ивуарийцам хватило семи минут, чтобы открыть счет в матче, когда с передачи Яна Диоманде отличился Николя Пепе.

А уже на 64-й минуте 31-летний Пепе записал на свой счет дубль – на этот раз после ассиста Ибрагима Сангаре.

Кот-д'Ивуар финишировал вторым, а сборная Кюрасао вылетела с мундиаля.

Отметим также, что ивуарийцы вышли в плей-офф чемпионатов мира с четвертой попытки. В 2006, 2010 и 2014 годах «слоны» не выходили из группы.

Чемпионат мира-2026, 3-й тур

Группа Е

Кюрасао – Кот-д'Ивуар – 0:2

Голы: Пепе, 7, 64.