Сергей Стаднюк

В 11-м туре украинской Первой лиги Виктория на своем поле разгромила Металлург.

Первый гол был забит лишь в конце первого часа игры, когда Евпак успешно завершил атаку. Дальнейшее развитие событий наступило ближе к концу второго тайма. Станислав Шарай отметился голом, а уже через четыре минуты оформил дубль, доведя счет до убедительных 3:0, что обеспечило Виктории важную победу.

Агробизнес минимально обыграл Феникс-Мариуполь благодаря единственному голу в матче, который случился на 41-й минуте. Определяющим стал автогол после рикошета от Белого. Во втором тайме, на 74-й минуте, Феникс-Мариуполь остался в меньшинстве. Петько умудрился получить второе предупреждение за минуту и был удален с поля. Это и не позволило гостям изменить ход игры.

Виктория набрала 15 очков и обошла Ворсклу (12) в турнирной таблице. Агробизнес с 21 баллом замыкает зону переходных матчей. Феникс-Мариуполь (8) и Металлург (6) находятся под угрозой вылета.

Первая лига, 11-й тур

Виктория – Металлург 3:0

Голы: Евпак, 59, Станислав Шарай, 75, 79

Агробизнес – Феникс-Мариуполь 1:0

Гол: Белый, 41 (автогол)

Удаление: Петько, 74 (Феникс-Мариуполь, вторая ЖК)