Сергей Разумовский

Завершились все матчи субботы, 1 ноября, в 14-м туре украинской Первой лиги.

Левый Берег на выезде уничтожил Металлург. Гости стартовали молниеносно: уже на первой минуте Самар открыл счет, а до перерыва цифры на табло возросли до 0:3 после автогола Дорошенко и точного удара Шастала в добавленное время. Левый Берег зафиксировал примечательный факт – команда забивала на первой минуте каждого из таймов. Сразу после перерыва отметился Ванделл, а окончательные 5:0 сделал Диего Энрике.

ЮКСА дома одержала волевую победу над Металлистом. Уже на 8-й минуте хозяева пропустили из-за автогола Поправки, что заставило примерить роль догоняющих. Однако «крестоносцы» сразу же восстановили равновесие: на 10-й минуте забил Педро Акасиу, а еще до перерыва Лебедев уже зафиксировал итоговые 2:1 для ЮКСА.

Левый Берег имеет 26 очков и удерживает четвертую позицию в зоне переходных матчей. ЮКСА (15) оторвалась от Металлиста (12), который находится сразу над плей-офф за понижение. Металлург с шестью очками — пока что безусловный аутсайдер.

Первая лига, 14-й тур

Металлург – Левый Берег 0:5

Голы: Самар, 1, Дорошенко, 36 (автогол), Шастал, 45+2, Ванделл, 46, Диего Энрике, 64

ЮКСА – Металлист 2:1

Голы: Педро Акасиу, 10, Лебедев, 31 – Поправка, 8 (автогол)