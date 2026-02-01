Павел Василенко

Бывший полузащитник донецкого Шахтера Виктор Коваленко перешел в Олимпиакос из Никосии. Об этом сообщает пресс-служба кипрского клуба.

«Мы приветствуем Виктора Коваленко в большой семье Олимпиакоса и желаем ему здоровья, сил и дальнейших успехов в ношении исторической черно-зеленой футболки!», – сказано в заявлении клуба из Никосии.

Напомним, что Коваленко покинул кипрский Арис в январе этого года и некоторое время находился в статусе свободного агента.

Украинский полузащитник является воспитанником Шахтера. За первую команду «горняков» он выступал с 2014 по 2021 годы (199 матчей, 32 забитых мяча, 12 ассистов).

Также на счету Виктора 33 матча в составе сборной Украины, за которую он отдал один ассист.

Олимпиакос из Никосии занимает восьмое место турнирной таблицы чемпионата Кипра. Следующую игру новая команда Коваленко проведет 8 февраля против Аполлона.