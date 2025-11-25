Павел Василенко

Звезда мадридского Реала Винисиус Жуниор в настоящее время не желает продлевать свой контракт с клубом, который заканчивается летом 2027 года, из-за напряжённых отношений с главным тренером команды Хаби Алонсо, сообщает The Athletic.

Издание ссылается на информацию из трёх разных источников, согласно которым Винисиус выразил эту позицию во время встречи с президентом клуба Флорентино Пересом в конце прошлого месяца.

Как известно, переговоры между двумя сторонами начались в начале года, но до сих пор не достигли согласия относительно продления контракта. Тем временем неблагоприятные отношения между вингером и Алонсо ещё больше усилили сомнения 25-летнего игрока относительно идеи продолжения своего пребывания на «Бернабеу».

Всё чаще звучат слухи о конфликте между Винисиусом и Алонсо, а слухи подогревала бурная реакция игрока на замену во время Эль Класико. Позже он извинился за своё поведение, но не упомянул Алонсо, что, как считается, было сделано намеренно.

Из 17 игр, которые Винисиус сыграл в этом сезоне, он провел полные 90 минут лишь в пяти из них. Это явно не нравится бразильскому вингеру, которому предыдущий наставник Реала Карло Анчелотти давал больше игрового времени.