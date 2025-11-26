Главный тренер Реала Хаби Алонсо поделился мнением о рабочих отношениях с вингером Винисиусом Жуниором.

«Отношения с Винисиусом очень хорошие. Он считается ключевым игроком, и между нами существует взаимное доверие. Мы говорим перед матчами, он знает, о чем думаю я, я знаю, о чем думает он… Это лучший способ принимать решения вместе», — сказал Алонсо в эфире TNT Sports.

В то же время, по информации СМИ, бразильский вингер пока не заинтересован в продлении контракта с Реалом. Журналисты утверждают, что Винисиус сообщил об этом президенту клуба Флорентино Пересу во время встречи, где извинялся за эпизоды своего поведения в класико.

Таким образом, несмотря на публичные уверения в гармонии, ситуация вокруг будущего Винисиуса в мадридском клубе остается напряженной. Сегодня, 26 ноября, Реал с Луниным в основе сыграет с Олимпиакосом в рамках 5 тура Лиги чемпионов.