Павел Василенко

Французский Монако принял резонансное решение относительно Поля Погба, не включив звездного полузащитника в заявку команды на матчи Лиги чемпионов. Хавбек присоединился к монегаскам шесть месяцев назад, однако за это время провел на поле всего три поединка, суммарно сыграв около 30 минут.

Основной причиной такого шага стала затяжная травма бедра, которую Погба получил еще в декабре. Француз до сих пор не восстановился полностью, а в клубе откровенно признают: конкретных сроков его возвращения на данный момент не существует.

«Весь наш медицинский штаб сосредоточен на поиске решения. Прежде всего, Полю нужно вернуться к полноценным тренировкам, и только после этого мы сможем говорить о его участии в матчах. Когда именно это произойдет – у нас нет четкого ответа», – заявил спортивный директор Монако Тьяго Скуро.

Контракт Погба с клубом действителен до июня 2027 года, однако его отсутствие в заявке на самый престижный еврокубок лишь усиливает сомнения относительно дальнейшего будущего игрока в команде. По информации французских СМИ, руководство Монако уже рассматривает возможность досрочного расторжения контракта с чемпионом мира.

В ближайшее время монегаскам предстоит сыграть против ПСЖ в плей-офф 1/8 финала Лиги чемпионов – и без Погба в составе.