Полузащитник Монако Поль Погба поделился эмоциями после своего первого выхода на поле за более чем два года. В матче 13-го тура французской Лиги 1 против Ренна хавбек появился на поле на 85-й минуте. Монако уступил со счетом 1:4.

В своем обращении в соцсети X футболист подчеркнул, насколько важным стало для него возвращение в игру:

Вчерашний вечер был незабываемым. Возвращение на поле после двухлетнего перерыва означало для меня больше, чем я могу передать словами. Спасибо болельщикам за любовь, энергию и веру. Всем, кто был рядом со мной, поддерживал и помогал пройти каждый момент этого пути, я безмерно благодарен. Этот дебют был не только моим… Он принадлежит всем вам, кто никогда не переставал меня поддерживать, – написал Погба.

Поль Погба не выходил на поле 881 день. Длительная пауза была вызвана допинговой дисквалификацией.