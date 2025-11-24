Погба эмоционально высказался после своего возвращения в футбол
Игрок вышел на поле впервые более чем за два года
около 1 часа назад
Полузащитник Монако Поль Погба поделился эмоциями после своего первого выхода на поле за более чем два года. В матче 13-го тура французской Лиги 1 против Ренна хавбек появился на поле на 85-й минуте. Монако уступил со счетом 1:4.
В своем обращении в соцсети X футболист подчеркнул, насколько важным стало для него возвращение в игру:
Вчерашний вечер был незабываемым.
Возвращение на поле после двухлетнего перерыва означало для меня больше, чем я могу передать словами. Спасибо болельщикам за любовь, энергию и веру.
Всем, кто был рядом со мной, поддерживал и помогал пройти каждый момент этого пути, я безмерно благодарен. Этот дебют был не только моим… Он принадлежит всем вам, кто никогда не переставал меня поддерживать, – написал Погба.
Поль Погба не выходил на поле 881 день. Длительная пауза была вызвана допинговой дисквалификацией.
