Сергей Разумовский

Полузащитник Монако Поль Погба стал одним из лауреатов нынешней Globe Soccer Awards, получив специальную награду за возвращение в профессиональный футбол. Награждение состоялось 28 декабря в Дубае (ОАЭ) в рамках 16-й ежегодной церемонии Globe Soccer Awards, где 32-летнему французу вручили Comeback Award.

В официальном объяснении на сайте премии подчеркнули, что Globe Soccer «с радостью приветствует возвращение в игру такого чемпиона, как Поль Погба», который «слишком долго оставался вне футбольного поля», несмотря на то, что на протяжении карьеры демонстрировал «неоспоримое мастерство». Организаторы также подчеркнули: Погба по-прежнему остается одним из сильнейших полузащитников своего поколения, а его отсутствие было ощутимой потерей для зрелищности игры и для примера, который он подавал другим игрокам. Отдельно отмечено, что это признание направлено не столько на подведение итогов пройденного, сколько на взгляд в будущее – как на шанс Погба «оставить еще один след совершенства в футболе», а сама награда должна оценить его путь и приветствовать возвращение «с уважением и уверенностью».

Стоит добавить, что Comeback Award в этом году вручили лишь во второй раз в истории Globe Soccer Awards – в прошлом сезоне ее получил клуб Комо. История камбэка Погба действительно показательная: он не играл на профессиональном уровне более двух лет – с сентября 2023-го по ноябрь 2025-го. В 2023 году француза отстранили от футбола после проваленного допинг-теста с положительным результатом на тестостерон. В феврале 2024-го он получил дисквалификацию на четыре года, однако в октябре того же года после рассмотрения апелляции Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) сократил наказание до 18 месяцев.

Возвращение на поле состоялось 22 ноября 2025 года: Погба сыграл свой первый матч более чем за два года, выйдя на замену во встрече с Ренном, которая завершилась поражением 1:4. В текущем сезоне в составе Монако он провел 3 матча во всех турнирах (30 минут), результативными действиями пока что не отмечался.

