Первый вице-президент Металлиста Евгений Красников ответил, возможно ли объединение клубов с Металлистом 1925.

Оно априори не могло быть, потому что у каждой из харьковских команд своя история, свой путь. Даже не знаю, кто инициатор этих слухов. Я не скрываю своих дружеских отношений с руководством Металлиста 1925, но это никоим образом не повод для объединения клубов. Поэтому радуемся, что земляки снова будут выступать в УПЛ и желаем им побед.

Знаю, что у Металлиста 1925 амбициозные планы, возможно, в следующем году наши пути снова пересекутся, только уже в элите. По крайней мере, ставлю перед Металлистом задачу играть на победу в каждом матче в Первой лиге и посмотрим, что из этого выйдет, – сказал Красников в интервью Sport.ua.