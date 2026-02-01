Павел Василенко

Матч 22-го тура Ла Лиги между мадридским Реалом и Райо Вальекано на «Бернабеу» превратился в настоящий триллер с нервами, паузами и скандальной развязкой. Королевский клуб вырвал победу со счетом 2:1 в поединке, запомнившемся большим количеством жёлтых карточек, удалениями и драмой в компенсированное время.

Хозяева открыли счёт уже на 15-й минуте. Винисиус Жуниор совершил яркий сольный проход и мощным ударом попал в верхний угол ворот Рея, не оставив шансов голкиперу. До перерыва Реал контролировал игру и имел несколько возможностей удвоить преимущество, однако реализация подвела.

После отдыха Райо Вальекано неожиданно вернул интригу. На 49-й минуте Альваро Гарсия ассистировал, а Хорхе де Фрутос точным ударом сравнял счёт, заставив трибуны занервничать.

Концовка встречи стала хаотичной. На 80-й минуте гости остались в меньшинстве после удаления Пате Сисса, а кульминация наступила уже в компенсированное время. На 100-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота Райо Вальекано, который хладнокровно реализовал Килиан Мбаппе, принеся Реалу победу.

Гости успели получить еще одну красную карточку, а финальный свисток прозвучал лишь на 105-й минуте. Благодаря этой победе мадридцы сохранили минимальное отставание от Барселоны – всего одно очко.

Ла Лига, 22-й тур

Реал – Райо Вальекано – 2:1

Голы: Винисиус Жуниор, 13, Мбаппе, 90+10 (пенальти) – де Фрутос, 49.