Главный тренер мадридского Реала Альваро Арбелоа прокомментировал поражение команды от Бенфики со счетом 2:4 в Лиге чемпионов. Наставник признал, что его подопечные выступили ниже ожидаемого уровня и взял на себя ответственность за итоговый результат.

«Мы были очень далеки от того уровня, на котором хотели быть. Чтобы выигрывать такие матчи, нужно делать много вещей правильно на протяжении всех 90 минут.

Я знал силу соперника, но не смог донести до игроков то, что требовал. Когда команда играет так – это моя вина», – сказал Альваро Арбелоа.