Появились новые детали относительно будущего Альваро Арбелоа на должности главного тренера мадридского Реала. Журналист Марио Кортегана сообщает, что руководство клуба не рассматривает его как постоянного наставника.

По данным источника, в клубе планируют дождаться лета, чтобы назначить полноценного топ-тренера. Напомним, Арбелоа возглавил команду после увольнения Хаби Алонсо, который оставил пост после поражения от Барселоны в финале Суперкубка Испании (2:3).

В текущем сезоне Реал продолжает напряжённую борьбу за титул Ла Лиги, занимая второе место с 51 очком и лишь на один балл отставая от лидирующей Барселоны.

Ранее сообщалось, что Реал может возглавить Юрген Клопп.