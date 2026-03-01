Кремонезе, погрязший в борьбе за выживание, пытается прервать 12-матчевую безвыигрышную серию в Серии А (вторая по длине в истории клуба в элите) и примет Милан, чьи мечты о скудетто кажутся всё более призрачными.

Форма команд и новости перед матчем

Кремонезе после поражения 0:3 от Ромы в воскресенье продолжает безвыигрышную серию с декабря (поражение от Лечче 2:0 было последним). Команда не забивала в 10 из 12 последних матчей. С тех пор они скатились с 9-го на 17-е место. Дома «гриджоросси» выиграли лишь 2 из 12 матчей чемпионата (6 ничьих), при этом 3 из 4 последних домашних игр завершились вничью.

Милан потерпел обидное поражение 0:1 от Пармы в предыдущем туре — всего 8 очков в последних 5 матчах лиги, тогда как Интер набрал 15. Россонери отстают от лидера на 10 очков. Тем не менее, они единственный коллектив без выездных поражений в чемпионате этого сезона (8 побед, 5 ничьих). Последняя выездная серия без поражений в лиге длилась с декабря 2021 по октябрь 2022 (12 побед, 5 ничьих).

История противостояний

Кремонезе не проигрывал Милану в трех очных встречах XXI века (1 победа, 2 ничьих) и выиграл ответный матч 2:1. Это дает шанс стать первой командой с 1960-х, которая выиграет два подряд выездных матча против Милана.

Горячая статистика и тренды

Лишь один из последних шести матчей Кремонезе имел голы в обоих таймах.

Кремонезе на грани не забить в четырех подряд домашних матчах лиги впервые с января 2023 года.

Выездная команда проиграла лишь один из 10 последних матчей Милана (5 побед, 4 ничьих).

После «сухого» матча Милан может не забить в двух подряд играх лиги впервые с апреля 2022 года.

Ключевые игроки и потери

Милан Джурич не забивал за Кремонезе после перехода из Пармы в январе; последние 8 матчей, в которых он забивал, команда не выигрывала (4 ничьих, 4 поражения). Лука Модрич забил победный гол в предыдущем выездном матче против Пизы — 8 из 9 его последних голов за клуб или сборную пришлись на время после 40-й минуты.

У Кремонезе дисквалифицирован Мартин Пайеро (травма в матче с Ромой). У Милана под вопросом участие Рубена Лофтус-Чика (перелом челюсти против Пармы).

Прогноз

С учетом формы обеих команд, результат трудно предсказать, но менее чем 2,5 гола в матче выглядит вероятным сценарием.

