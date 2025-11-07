Сергей Разумовский

В третьем туре общего этапа Лиги конференций Кристал Пэлас на своем поле уверенно обыграл АЗ Алкмар.

Хозяева упустили ранний шанс: на 17-й минуте Матета не реализовал пенальти. Но уже на 22-й Лакруа открыл счет, а в компенсированное время первого тайма Сарр удвоил преимущество.

После перерыва АЗ сократил отставание благодаря голу Мейнансa, но Сарр быстро оформил дубль и на 57-й восстановил комфортное преимущество Пэлас. Далее лондонцы уверенно контролировали игру и спокойно довели матч до победы 3:1.

Вашему вниманию обзор матча.

Кристал Пэлас набрал шесть очков и лишь по дополнительным показателям отстает от Фиорентины в борьбе за топ-8.

Лига конференций. Общий этап, третий тур

Кристал Пэлас – АЗ Алкмар 3:1

Голы: Лакруа, 22, Сарр, 45+4, 57 – Мейнанс, 54